全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は６日、長野県でアルペン女子大回転、新潟県でクロスカントリー（距離）男子１０キロフリー、女子５キロフリーが行われた。栃木県勢は、アルペン女子大回転で足利大付の大貫詩旺選手（３年）が３位、小野里佳恋選手（１年）が１４位、池上琴乃選手（２年）が１６位だった。天候不良のため、２回目の競技は中止となった。距離