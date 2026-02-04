モデルの西山茉希（40）が5日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。高級ブランド・グッチのダウンジャケットを購入したが着なくなった理由を明かした。新企画「いらない服ぴったり売ってゴチになります!」が放送された。同企画は「発表される『買い取り設定金額』に近づくように、いらなくなった洋服を査定に出す」というもの。また「設定金額」に最も近かった人物にちょっとしたご褒美