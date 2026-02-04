全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は６日、長野県でアルペン女子大回転、新潟県でクロスカントリー（距離）男子１０キロフリー、女子５キロフリーが行われた。富山県勢は、アルペン女子大回転で砺波工の清利葵乃選手（３年）が優勝を果たした。富山第一の岡田果穏選手（２年）は６位、堺麻里杏選手（３年）は７位で入賞。天候不良のため、２回目の競技は中止とな