◇ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦フィギュアスケートの団体戦が始まり、初の金メダルを狙う日本チームは23点で1日目を2位で終えた。ペアのショートプログラム（SP）では“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が今季世界最高の82・84点で2位と5・30点差をつける1位。世界選手権優勝を2度経験した最強ペアが、日本をけん引した。女子SPは坂本花織（25＝シスメックス）が78・88