全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は６日、長野県でアルペン女子大回転、新潟県でクロスカントリー（距離）男子１０キロフリー、女子５キロフリーが行われた。山形県勢は、距離男子１０キロフリーで新庄北の柿崎仁選手（３年）が優勝を果たした。矢口琥太郎選手（２年）が４位、新庄南金山の金丸拓寛選手（２年）は１０位でそれぞれ入賞した。アルペン女子大回