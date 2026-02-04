戦火がやまず、世界秩序が揺らぐ中で、ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕する。各国の選手たちが真剣に競い合う姿から「平和の祭典」の意義を改めて考えたい。今回の五輪は、２２日の閉幕までの１７日間に、８競技１１６種目が予定されている。３月６日にはパラリンピックも始まる。大会の大きな特徴は、各競技の会場がイタリア北部のミラノとコルティナダンペッツォの２都市を含む約２万２０００平方キロ・メートルの範囲に