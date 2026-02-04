「オリックス春季キャンプ」（６日、宮崎）ＷＢＣ日本代表初選出のオリックス・曽谷龍平投手（２５）が６日、今キャンプ初めてブルペンでピッチコム（サイン伝達機器）を使用。同じ初選出メンバーの若月のミットに「音も聞こえましたし、不自由なくできました」と充実の３５球を投げ込んだ。キャンプ３度目のブルペンに「打者が立ってちょっとは出力が出てきた、と感じてます。変化球も増えてきたのでバランスも意識しました