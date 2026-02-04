ＴＢＳの田村真子アナウンサー（３０）の?攻めた姿?が話題だ。３日放送の同局系「ラヴィット！」でのこと。この日、３０歳の誕生日を迎えた田村アナは、火曜レギュラーを務めるアイドルグループ「≠ＭＥ」櫻井もも（２１）がプロデュースした?王道アイドル姿?で登場した。田村アナといえば、昨年１２月５日発表の「第２２回好きな女性アナウンサーランキング」（オリコン調べ）で、ＴＢＳアナ史上初となる２連覇を達成し、同