ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体第１日が６日に行われ、日本は順位点２３点で米国に２点差の２位につけた。ペアと女子のショートプログラム（ＳＰ）では、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が８２・８４点、坂本花織（シスメックス）が７８・８８点といずれも今季世界最高得点で１位となり、ともに順位点１０点を獲得。アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）の吉田唄菜、森田真沙也組（木下ア