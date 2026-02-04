韓国の男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＳ．ＣＯＵＰＳ（３０）とＭＩＮＧＹＵ（２８）によるスペシャルユニット・ＣｘＭ（エスクプスミンギュ）が６日、千葉・幕張メッセ国際展示場で、初のライブツアー「ＤＯＵＢＬＥＵＰ」の日本公演を完走した。名古屋と幕張の２カ所で計４公演を行い、７万４０００人のＣＡＲＡＴ（ファンの呼称）を動員した。こだわりのステージで熱狂を倍増させた。隣り合わせの複数のホ