大の虎党として知られる女子プロゴルファー・勝みなみ（２７＝明治安田）が６日、藤川球児監督（４５）の招待で阪神の宜野座キャンプを訪問。勝の来訪は２年連続とあって虎将は「去年も来られてタイガースも勝利（優勝）することもできましたし」と大歓迎するとともに、連覇への決意も新たにした。練習を視察した勝は「今年もいいんじゃないかな。流れが来ているような」と期待を膨らませながら、好調だった翌シーズンの難しさ