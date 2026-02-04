多忙を極める嵐の櫻井翔が絶好調だという。ミラノ・コルティナ冬季五輪が７日に開幕。同大会の日本テレビスペシャルキャスターを務める櫻井は、１７日間にわたる熱戦を伝える予定だ。夏・冬の大会を通じてスペシャルキャスターを務めるのは１０回目。冬季では２０１０年のバンクーバー五輪から５大会連続となる。ある制作会社関係者の話。「選手へは積極的に取材するし、事前の勉強も欠かさない。日テレとしては、ただ人気が