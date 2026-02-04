「エリザベートＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ３０ｔｈスペシャル・ガラ・コンサート」（２０日まで）が６日、東京・東京国際フォーラムホールＣで開幕した。人気のウィーンミュージカルの日本初演は１９９６年２月の宝塚歌劇・雪組公演で、そこから３０年を記念しての特別コンサート。この日はアニヴァーサリーバージョンとして主役トートを麻路さき、姿月あさと、水夏希。エリザベートを大鳥れい、白羽ゆりの配役で上演した。麻路