阪神・藤川球児監督（４５）が６日、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝の英才教育プランを明かした。キャンプ地の沖縄からサンテレビの「熱血！タイガース党」に生出演し、右足肉離れのリハビリを続ける黄金ルーキーについて言及。「２月いっぱいはペースを落とさせます」と慎重な姿勢を示しつつ、「途中で（宜野座組に）合流させて連係プレーなどを座学として学んでもらう」と口にした。この日、和田ヘッドコ