西武・中村剛也内野手（４２）が６日、球団野手では２番目の年長での開幕スタメンに意欲を見せた。静寂に包まれた室内練習場に、打球音だけが響いていた。午前１１時前。ウォーミングアップとキャッチボール終えた中村剛が、１人で室内練習場に姿を現した。ボールをセットして、マシン打撃を開始。「今日は結構暖かい。風もないし」と１０分ほどすると上着を脱ぎ、半袖になってまた再開。時折後ろにあるモニターで「全体的なバ