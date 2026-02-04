タレントの鈴木奈々（37）が5日に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演し、再婚についての考えを明かした。鈴木は「再婚して子供が欲しい。離婚にトラウマ全くない」と語った。また、結婚の形態についても「全然別居婚でもいい。週に1回とか。週末婚で全然いいです」鈴木は2014年1月に一般男性と結婚。21年7月に離婚し、23年4月のテレビ番組で離婚について公表した。