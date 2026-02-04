◇ミラノ・コルティナ冬季五輪アイスホッケー女子1次リーグB組日本3ー2フランス（2026年2月6日）4大会連続5度目の出場となるアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が6日、団体競技の先陣を切って登場し、1次リーグB組初戦でフランスを3―2で下して白星発進した。第2ピリオドにFW浮田のゴールで先制しながら、直後に追いつかれる。だが、第3ピリオドにFW伊藤とFW前田が得点を挙げ、ゴールソングに選んだ嵐の「Oh