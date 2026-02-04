■ミラノ・コルティナ五輪開会式（日本時間7日、ミラノ・サンシーロ・オリンピックスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個ミラノ・コルティナ冬季オリンピック™の開会式がミラノのサンシーロ・オリンピックスタジアムをはじめとする、4会場（ミラノ、コルティナ、バルテリナ、バルディフィエメ）で行われた。メイン会場はサッカー