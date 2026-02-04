ピンク・レディー増田惠子（68）が6日、東京・有楽町のアイマショーで「ソロデビュー45周年記念コンサートI Love Singingスペシャル！」を400人のファンを集めて開いた。81年のソロデビュー曲「すずめ」をはじめ、ピンク・レディーのデビュー曲「ペッパー警部」、そして「UFO」「渚のシンドバッド」「サウスポー」など全18曲を熱唱した。白いノースリーブのロングドレスで登場した増田は、オープニングで中島みゆき作詞・作曲