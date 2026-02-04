タレント・みひろ（43）が5日に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。離婚する前は夫に依存状態だったと明かした。みひろはスーツアクターで俳優の下川真矢と2015年5月19日に婚姻届を提出したことを発表。19年2月1日に自身のブログで18年に離婚していたことを報告した。みひろは結婚生活を振り返り「結婚している時、最後の方、相手に依存しちゃってて」と明かした。さらに「妊活もしていたから