◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン第２日（６日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、１６、１７年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１４位で出て８バーディー、１ボギーの６４をマークし、暫定首位に浮上してホールアウトした。松山が圧巻の６連続バーディーで急浮上した。トップと５打差１４位で出ると、前半の１３番パー５ティーショットを左に大き