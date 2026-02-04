団体アイスダンス・RDの演技を終えた吉田唄菜（左端）、森田真沙也組を前に涙ぐむ鍵山優真（左から3人目）＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が6日、練習リンクで調整し、世界王者イリア・マリニン（米国）と争う7日の団体ショートプログラム（SP）に向けて「みんなと同じように、胸を張って堂々と滑りたい」と意気込みを語った。日本は初日を終えて前回覇者の米