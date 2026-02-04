ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで始まった。開会式は、イタリアが誇る芸術の要素がふんだんに盛り込まれる内容となった。開会式はイタリア北部出身の彫刻家・アントニオ・カノーバの“生きる彫刻”をイメージした白の幻想世界が広がる作品で幕開け。その後には、イタリアが発祥のオペラの三大巨匠「ヴェルディ」「プッチーニ」「ロッシーニ」の巨大な頭が登場。音符