埼玉県秩父市で発生した山林火災は、一度「鎮圧」が発表されたものの再び延焼していて、きょう（7日）も消防や自衛隊による消火活動が行われる予定です。道路のすぐそばに迫る炎。きのう午後10時すぎに撮影された映像です。埼玉県秩父市にある浦山では、今週水曜日に火災が発生し、これまでにおよそ47ヘクタールが焼け、70代の女性が顔に軽いやけどをしています。この山林火災は一度「鎮圧」に至りましたが、その後、火が再び燃え