アメリカのトランプ大統領は5日、オバマ元大統領夫妻を類人猿に見立てた画像を含む動画をSNSに投稿しました。その後削除されましたが、人種差別的な投稿に、与野党から批判が噴出しています。トランプ大統領は5日深夜、黒人初のアメリカ大統領だったオバマ氏とミシェル夫人の顔写真を類人猿の絵と合成した画像を含む動画を自身のSNSに投稿しました。投稿に対し、民主、共和両党の議員らからは「人種差別的で卑劣で忌まわしい」「ホ