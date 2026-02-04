きょうのポンドドルは買い戻しが優勢となっており、１．３６ドル台を回復している。ポンド円も２１４円手前まで上昇している。２１日線でサポートされており、しっかりと上昇トレンドを維持している。 前日は英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）を受けて追加利下げ観測が高まったこともあり、ポンドは主要通貨に対して全面安となっていた。 本日は買戻しが入っている格好だが、ポンドは最近の下げ幅を拡大する可能性