アメリカのニューヨーク株式相場で6日、ダウ平均株価は一時1100ドル以上値を上げました。アメリカ東部時間の午後2時過ぎには史上初の5万ドルの大台に達し、取引時間中の最高値を更新しています。最近値下がりが続いていたハイテク株を買い戻す動きなどに支えられ、急反発した形です。