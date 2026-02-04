ここまでJFL、J3、J2とステップアップしてきたDF加藤徹也（29）の目標は、明確だ。「今は海外に行く選手が多いけれど、僕にとってはJ1でやることが夢」。そのために新潟を選んだ左サイドバックは定位置の確保へ、がむしゃらにアピールする。当時JFLの奈良に志願して練習参加し、練習試合でハットトリックを決めてオファーを勝ち取った。ただ「1年目はきつかった」。アマチュア契約で午前は練習、午後は工場で午後7時までアルバ