ボートレース多摩川のG1「第71回関東地区選手権」が2日目を迎える。注目は12R「リップルドリーム」だ。浜野谷は初日5、6着の立ち上がり。感触もひと息だった。ただ、多摩川はG1・2Vを含む通算16Vを誇る地元水面。絶好枠なら負けられない。舟足を立て直して意地の先マイだ。逆転候補は関。初日9Rは5コースから捲って勝ったが、不良航法を科され減点10。出足はいい。巻き返しへ気合のこもる2コース差し。中野は展開を突く。長田