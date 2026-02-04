【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】開会式のテーマは「調和」。歌手のマライア・キャリーがイタリア語で熱唱し、世界中の人々に調和を訴えた。開会式が始まって約１５分後、胸元があらわになった白無垢のゴージャスな衣装に身を包んだマライアが登場すると、会場のボルテージもヒートアップ。会場の視線をくぎづけにした。イタリアでの冬季五輪は２００６年トリノ大会以来、２０年ぶり。トリノ大会では最終聖火ランナーが聖