アイスホッケーで驚きの声ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子日本代表（スマイルジャパン）が6日、予選リーグB組初戦でフランスと対戦。3-2で初戦白星を飾った。この試合前、国際映像でフランスのロッカールームの様子が映し出されたが、着替え中の選手の姿も。テニス全豪オープン（OP）ではバックヤードで選手がラケットを破壊するシーンが放送されて物議を醸したが、今回のシーンにもネット上で様々な声が上がった。