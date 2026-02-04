異例の広域開催、22日まで熱戦ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場を中心に行われた。史上初となる複数都市の名を冠した夢舞台。22日までの熱戦で、日本は史上最多18個のメダルを獲得した2022年北京五輪を超える成績を目指す。開会式の舞台となったジュゼッペ・メアッツァ競技場は通称サンシーロ。かつて本田圭佑が在籍したACミラン、長友佑都がプレーしたインテル・ミ