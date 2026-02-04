【9R】前々期はS級に在籍した一丸尚伍だが、昨年6月、高知F1の初日に誘導員の早期追い抜きで失格を喫し、約4カ月を棒に振っている。前期A級の4場所は2回優勝、準優勝2回と安定した成績を収めた。初日連係する加倉は昨年11月の小倉開催で一丸マークから優勝を飾った。「前回の高松G3（小松島開催）は思ったより走れた。行けるところをしっかり自力」と戦法に迷いはない。初日予選は混戦相場。一丸にも十分出番はある。高