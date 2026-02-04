ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日（日本時間７日未明）、ミラノのサンシーロスタジアムなどイタリア北部の４か所の会場群に分かれて開催された。（デジタル編集部）開会式では、開始直後に鼻が長くキュロットをはいた姿の「ピノキオ」が登場。ステージ上の大勢のパフォーマーにまぎれ、青や緑の衣装に身を包んだピノキオが式典を盛り上げた。ディズニー作品として有名なピノキオだが、原作はイタリア・フィレンツェで活躍し