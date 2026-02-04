俳優の稲垣吾郎（５２）が６日、都内で行われた主演舞台「プレゼント・ラフター」（７〜２８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場など）の開幕前会見に倉科カナ（３８）らと登壇した。初共演で夫婦役を演じる倉科の存在について、稲垣は「僕、あんまり歯を出して笑わないんですよ。生まれ変わったら倉科さんになりたいかも。うらやましいです」と笑顔の良さをべた褒め。倉科からは「何言ってるんですか！」と驚かれた。さらに稲垣は「サ