第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）にミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に開会式が行われ、１７日間の大会が開幕した。開会式に先立って日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は日本選手団はコメントを発表。カーリング代表のコメントは次の通り。◆吉村紗也香「オリンピック開幕が近づき、ワクワクな気持ちと緊張が少しずつ高まってきています。オリンピック