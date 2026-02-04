◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（６日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が開幕し、団体第１日で前回北京五輪２位で初の金メダル獲得に挑む日本は２位発進した。米国が１位。ショートプログラム（ＳＰ）で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・８８点、ペアは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が８２・８４点