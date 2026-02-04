第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）に開幕した。イタリアでの冬季大会は１９５６年、２００６年に続き３度目。９２の国と地域から約２９００選手が一堂に会して２２日（同２３日）までの１７日間、８競技１１６種目で熱戦を演じる。日本は総勢１２１人（男子４７、女子７４）が参加し、過去最多だった前回２０２２年北京大会の１８個（金３、銀７、銅８）を上回るメダル獲得数を目指す。以