おととし、首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件の首謀者とみられる男4人について、合同捜査本部は横浜市で起きた強盗致死事件にも関与した疑いが強まったとして、きのう（6日）再逮捕しました。強盗致死などの疑いで再逮捕された福地紘人容疑者（26）ら4人は実行役らと共謀して、おととし10月、横浜市青葉区の住宅に住む後藤寛治さん（75）に暴行を加えて死亡させ、現金17万円あまりと、ネックレスなどおよそ50万円相当を奪った疑い