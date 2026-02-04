第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）にミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に開会式が始まり、１７日間の大会が開幕した。イタリアでは１９５６年コルティナダンペッツォ大会、２００６年トリノ大会に続き、２０年ぶり３度目の冬季五輪。９２の国・地域から選手約２９００人が参加し、８競技、１１６種目でメダルが争われる。