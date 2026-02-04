俳優の稲垣吾郎（52）が6日、東京・渋谷のパルコ劇場で主演舞台「プレゼント・ラフター」（7〜28日）の通し稽古を公開した。孤独感に悩むスター俳優という役どころで「僕にぴったりの役。僕のパブリックイメージを重ねながら見てほしい」と手応えをのぞかせた。1942年に初演された名作喜劇。誰からも好かれる人気俳優が、老いへの恐怖などにさいなまれ、周囲を振り回していくドタバタ劇。役どころを聞かれた稲垣は「大スターで