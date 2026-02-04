ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日未明）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで始まった。イタリアでの冬季五輪開催は、2006年トリノ五輪以来、20年ぶり3度目。今大会はミラノ、コルティナダンペッツォ、リビーニョ、プレダッツォと複数の都市で広域開催する。開会式では史上初めて2つの都市で聖火台が同時に点火され、4会場で選手団などが同時に行進する。開会式のテーマは「調