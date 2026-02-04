便利屋イバニェスをアスレチックスがウェーバーで獲得、米報道アスレチックスはドジャースのアンディ・イバニェス内野手をウェーバーで獲得した。全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が6日（日本時間7日）に伝えた。キューバ出身で32歳のイバニェスは2021年にレンジャーズでメジャーデビュー。2025年は内野全ポジションと左翼を守り、91試合で打率.239、4本塁打、21打点を残した。11月にFAとなり、1月13日に1年120ド