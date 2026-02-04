俳優の稲垣吾郎が６日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で主演舞台「プレゼント・ラフター」（７〜２８日、演出・小山ゆうな）の開幕前会見に、共演の倉科カナらと出席した。稲垣が大物俳優のギャリーを演じるコメディー。役柄について「スターゆえに孤独を抱えていて、自意識過剰なところもある。かんしゃくを起こして、怒りを爆発させたり。まさに僕そのもの」と冗談で笑わせた。自身の孤独感、老いへの恐怖については「孤独感はあまり