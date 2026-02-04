俳優の稲垣吾郎、倉科カナ、演出家の小山ゆうな氏が6日、都内で行われた舞台『プレゼント・ラフター』開幕前会見に登場した。稲垣が自身のMBTIを明かす場面があった。【全身ショット】綺麗…！蝶ネクタイで登場した稲垣吾郎＆倉科カナけいこでの様子を聞かれた稲垣は、倉科に「性格判断を聞いてくれたじゃないですか？その話をしましょ」というと、倉科は「MBTIですね（笑）」とにやり。稲垣は「今回初共演なので、僕って何を