稲垣吾郎（52）が6日、都内のPARCO劇場で、主演舞台「プレゼント・ラフター」（7日開幕、同所など）の開幕前会見と公開稽古に臨んだ。英国の20世紀を代表する劇作家ノエル・カワードの、半自伝的とも言われるラブコメディー。稲垣は実力とカリスマ性を備え、誰からも好かれるスター俳優のギャリーを演じる。「僕にぴったりですね。パブリックイメージと合わせて見ていただくのも楽しい」と自信を見せた。内面では、人気俳優ならで