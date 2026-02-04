俳優の稲垣吾郎、倉科カナが6日、都内で行われた舞台『プレゼント・ラフター』開幕前会見に登場した。稲垣が「生まれ変わったら倉科カナになりたい（笑）」と明かした。【全身ショット】綺麗…！蝶ネクタイで登場した稲垣吾郎＆倉科カナ今回、稲垣と倉科は夫婦役で初共演。稲垣に倉科の印象を聞くと「倉科さんのことってみんな好きじゃないですか。世の男性はみんな好きですし、女性も憧れる存在だし。明るくてずっと笑顔じゃ