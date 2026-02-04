◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（６日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が団体種目からスタート。２２年北京五輪銀メダルで、初の金メダル獲得を目指す日本は第１日を終え米国に次ぐ２位。アイスダンスで吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が８位、ペアショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来、木原龍一組（木下アカデミー）が１位、女子ＳＰで坂