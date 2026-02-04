フィギュアスケート女子１８年平昌五輪銀メダリストで、元世界女王のエフゲニア・メドベージェワ（２６）が６日、自身のインスタグラムを更新。紫のレザージャケットを着こなすスタイリッシュな姿を公開した。昨年１１月にロシア人ダンサー兼振付師のイリダー・ヤング・ガイヌティノフとの婚約を発表。五輪から８年、磨きのかかった美しさに「なんて女だああああ」、「なんて美しいんだ」、「美しいスタイル」、「素晴らしい」