アメリカのニューヨーク株式相場で6日、ダウ平均株価は一時1000ドル以上値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカ東部時間の正午過ぎには4万9900ドル付近で推移していて、史上初の5万ドル台乗せが視野に入る状況です。最近値下がりが続いていたハイテク株を買い戻す動きなどに支えられ、急反発した形です。